O concerto da orquestra, que tem por titular o maestro Osvaldo Ferreira, foi anunciado na quarta-feira pela sala de espetáculos do Porto, inclui "uma pequena homenagem" a profissionais de saúde, e realiza-se um dia antes da sua atuação no Campo Pequeno, em Lisboa, divulgada na semana passada pela promotora Everything is New, também no âmbito do 250.º do nascimento de Beethoven.

O programa inclui "duas das mais emblemáticas obras deste compositor: a 5.ª Sinfonia, celebrizada pelo ritmo dos seus primeiros compassos, e o 5.º Concerto para piano, também conhecido como ‘Imperador’, o último dos concertos para piano e orquestra compostos" pelo mestre de Bona, acrescenta a apresentação do Coliseu.

Como solista em piano estará João Bettencourt da Câmara.