"Balada para Sophie", que é hoje apresentada em Lisboa e chega esta semana às livrarias com selo da Tinta-da-China, volta a juntar o argumentista português Filipe Melo e o desenhador argentino Juan Cavia em torno da banda desenhada, convocando para a narrativa um imaginário do cinema, da música e da literatura.

Com mais de 300 páginas, o livro tem como ponto de partida a rivalidade entre dois pianistas franceses, que nos anos 1930 competem num concurso de jovens talentos. A história é contada na perspetiva de um dos pianistas, Julien Dubois, que, sabendo-se no fim de vida, procura redimir-se do passado numa longa entrevista com uma jornalista.

"É o que falamos das coisas mais diretamente. Havia questões importantes para nós, mas estavam disfarçadas nos livros anteriores. Neste expomos um bocadinho mais as ansiedades que se calhar assombram as nossas vidas", explicou Filipe Melo.

A questão da rivalidade entre os pianistas - François Samson e Julien Dubois - parece o tema central do livro, mas é secundário, é o desencadeador da narrativa, que se estende entre os 1930 e 1990, diz Filipe Melo, sem querer desvendar.