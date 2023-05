"Free", nova criação teatral do Teatro Gíria, estreia-se 18 de maio no Teatro Experimental de Cascais. Bárbara Branco protagoniza a peça, ao lado de Daryab Rasoli, Francisco Monteiro Lopes, João Gaspar, Mário Coelho, Manuela Couto, Patrícia Fonseca e Rivânia Saraiva.

Em cena até ao dia 28 de maio, "Free" começou a ser construída há aproximadamente um ano quando a estrutura convidou Miguel Graça para escrever uma peça sobre a crise migratória no Mediterrâneo. "Ao longo desse tempo, o autor teve a oportunidade não só de investigar os eventos que começaram a ter eco na nossa consciência sobretudo a partir de 2013 – com o naufrágio de Lampedusa onde cerca de trezentas pessoas perderam a vida – mas também de entrevistar várias pessoas, refugiados, migrantes e voluntários que tiveram contacto directo com esta realidade", resume a sinopse.

"'Free' é o resultado teatral desse trabalho, uma ficção-documental que acompanha o trajecto de várias personagens e de várias pessoas que representam, de certa maneira, ou melhor e o pior de todos nós, ao mesmo tempo que tenta reflectir sobre as nossas acções, sobre o tempo, sobre o amor e sobre a nossa posição no nosso país, no mundo e no universo", acrescenta.

"FREE": 18 a 28 de maio - de terça a sábado às 21h00 | domingo às 16h00

Texto: Miguel Graça | Encenação: Rodrigo Aleixo

Elenco: Bárbara Branco, Daryab Rasoli, Francisco Monteiro Lopes, João Gaspar, Mário Coelho, Manuela Couto, Patrícia Fonseca e Rivânia Saraiva.

PREÇOS

Plateia - 15 euros

DESCONTOS