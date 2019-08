"Faz todo o sentido, para a autarquia, continuar a apoiar eventos que têm tudo a ver com a nossa identidade, com a nossa história, e que promovem o desenvolvimento económico e o Funchal enquanto destino turístico", disse Madalena Nunes, vereadora com o Pelouro da Cultura, hoje na apresentação do certame.

O Funchal Folk - Arraial do Mundo leva este ano à capital madeirense grupos de Itália, Eslovénia, Paraguai, Espanha, Rússia, Colômbia e Portugal.

A organização do festival vai procurar com esta edição a certificação do Comité Internacional de Organização de Festivais de Folclore (CIOFF), ligada a UNESCO.

O evento arranca no dia 13 de agosto, a partir das 18:30, na Praça do Município, e inclui uma arruada na cidade, bem como a realização da Gala Internacional de Etnografia e Folclore Manuel Ferreira Pio, já na 8.ª edição, no dia 16 de agosto, às 21 horas, na Praça do Povo.

"O folclore é muito da preservação da nossa identidade, é conhecer a nossa comunidade, e aqui dá-nos a oportunidade de conhecer ainda outras comunidades e costumes, aprendendo a respeitar e a gostar da diferença", sublinhou Madalena Nunes.