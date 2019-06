“Smile High Club”, de acordo com informação divulgada hoje pela galeria, inclui obras dos artistas e coletivos britânicos Andrea Harz, Carrie Reichardt, Chemical X, James Joyce, Jimmy Cauty, Joseph Ford, Marc Vessey, RYCA e The London Police, do norte-americano Ron English e dos portugueses Estúdio Pedrita.

A galeria Underdogs lembra que Fatboy Slim (Norman Cook) é um “ávido colecionador de arte contemporânea e urbana”, que tem, “no passado, e nas suas próprias palavras, ‘flirtado tentativamente’ com colaborações nas artes visuais”.

“Encorajado pelo seu trabalho com Vhils, Cook foi aliciado a sair da cabine de DJ e a entrar na galeria para fazer a curadoria de ‘Smile High Club’, uma exposição singular inspirada pelo símbolo que ele mais preza, o ‘smiley’ [um círculo amarelo com um sorriso]”, refere a galeria.

O ‘smiley’ é usado por Norman Cook como “logotipo não oficial do seu alter ego musical”, mas também “enquanto mural gigante que decora o telhado da sua casa, motivo da sua única e exclusiva tatuagem, e inspiração para um hábito com 40 anos: o ato de colecionar objetos efémeros, ‘memorabilia’ e arte relacionada com o ‘smiley’”.