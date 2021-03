Gilberto Gil e Flora Gil abriram as portas da sua casa à Revista Casa e Jardim, do grupo Globo. "O estilo de vida despojado da empresária e do compositor ficou mais prático e simples no novo apartamento de 344 m² em Copacabana, no Rio de Janeiro", frisa a publicação.

As fotografias do aparamento do casal rapidamente chegaram às redes sociais e tornaram-se virais. No Twitter, os fãs do artista elogiam a simplicidade da decoração e a "tranquilidade" do espaço.

Veja as fotografias e as reações dos fãs do artista brasileira: