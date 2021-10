Em comunicado, a Câmara de Santarém afirma que já estão à venda os bilhetes para o concerto que o artista brasileiro vai apresentar no CNEMA, com a participação especial de Adriana Calcanhoto e acompanhado pelos seus filhos Bem Gil, na guitarra e voz, e José Gil, na bateria e percussão, e pelo neto João, também na guitarra.

O concerto integra a temporada de outono do projeto municipal Santarém Cultura, o qual apresenta no próximo sábado, às 21h30, no Teatro Sá da Bandeira, o concerto “Inteiro Metade”, último disco produzido no âmbito do Tagua Tagua, projeto a solo do brasileiro Felipe Puperi, ex-vocalista e compositor dos Wannabe Jalva, que se encontra em digressão em Portugal acompanhado por Leo Matos, na bateria, Jojo, na guitarra e sintetizadores, e Rafael Findans, no baixo.