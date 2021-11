"I Love You, Crystal" é novo single das Golden Slumbers, que chegou às plataformas digitais esta sexta-feira, 26 de Novembro. A canção também dá nome ao segundo álbum do duo folk, composto pelas irmãs Cat e Margarida Falcão, que será lançado no primeiro trimestre de 2022.

O lançamento assinala o regresso às edições, depois de a dupla ter editado o disco "The New Messiah" em 2016 (sucessor do EP "I Found The Key", em 2014) e da incursão nos seus projetos paralelos, Monday e Vaarwell.

Produzida por Miguel Nicolau (Memória de Peixe, Bloom), a nova canção "aborda a tendência que existe para algumas pessoas recorrerem à utilização de técnicas superficiais de espiritualidade para resolver problemas bem mais profundos. E a eterna procura de soluções instantâneas para questões complexas", refere a promotora em comunicado.

"Construímos a “I Love You, Crystal” a partir de uma tranche de uma maquete com a qual estávamos insatisfeitas. Estávamos em casa da nossa avó quando a decidimos reescrever e a letra, embora falando de um assunto sério, acabou por seguir um caminho mais satírico, inspirado por histórias que nos são próximas. Sem grandes expectativas, saiu-nos ali o tema que deu nome ao disco e é a primeira canção que quisemos partilhar com as pessoas", descreve a dupla.

"I Love You, Crystal" vem acompanhado também por um videoclip, realizado por Martim Braz Teixeira, que o SAPO Mag estreia em exclusivo. "A concepção deste vídeo foi um trabalho conjunto com as Golden Slumbers. Desde o início senti uma voz feminina muito forte na letra que me transmitia uma grande sensação de descontentamento com o mundo exterior e uma impotência perante qualquer tentativa de mudança. Além da minha interpretação, as Golden contaram-me que se inspiraram numa história verídica de uma rapariga que fazia parte de um culto contra a sua vontade. Inspirei-me também muito livremente num culto chamado “freedomites” que me ajudou a aprofundar o tema. Visualmente fui beber muito ao cinema surrealista do Jaromil Jireš ou Judorowski para nomear alguns", explica o realizador.

"Influenciado por artistas como Simon and Garfunkel, Laura Marling e Fleetwood Mac, o duo faz uso de harmonias vocais e guitarras para criar canções que falam do amor, as dinâmicas de família e o ser mulher", apresenta a promotora.