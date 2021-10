O humorista brasileiro Gregório Duvivier e o português Ricardo Araújo Pereira agendaram uma nova data no palco do Teatro Sá da Bandeira, no Porto, no dia 30 de novembro, foi hoje anunciado, depois de esgotarem as duas datas em Lisboa e uma no Porto.

O brasileiro Duvivier e o português Araújo Pereira escrevem, semanalmente, no jornal brasileiro Folha de São Paulo e ambos fazem um programa de humor político. Os bilhetes para o espetáculo já estão à venda, com preços entre os 15 e os 25 euros.