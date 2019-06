Greta Van Fleet, a banda de hard-rock norte-americana, estreia-se em Portugal com passagem confirmada no NOS Alive 2019. O grupo atua no dia 12 de julho no Palco NOS.

O quarteto formado pelos três irmãos, Josh Kiszk, Jake Kiszk, Sam Kiszk e o amigo de longa data Danny Wagner, apresentam no Passeio Marítimo de Algés o álbum de estreia “Anthem of the Peaceful Army”.

A banda de Michigan viu em 2017 a sua ascensão, com concertos esgotados pela América do Norte e Europa, foram alvos de uma série de elogios de artistas como Elton John, Nikki Sixx, Justin Bieber e Tom Hanks.

"A banda que tem gerado opiniões distintas, muito pela notória semelhança ao som dos Led Zeppelin, embarcam numa digressão este ano de apresentação do novo trabalho 'Anthem Of The Peaceful Army' produzido por Marlon Young, Al Sutton e Herschel Boone e gravado no início de 2018 nos Blackbird Studios, em Nashville, e nos Rushbelt Studios, em Royal Oak", lembra a promotora.

​Artistas confirmados: Bob Moses (Club Set), Bon Iver, Camané, Cut Copy, Curadoria Bridgetown (Carla Prata, Dillaz, DJ Dadda, Nubai Soundsystem, Plutonio, Saint Jhn, Trace Nova e Lé Vie), Emicida, Gavin James, George FitzGerald, Golden Features, Gossip, Greta Van Fleet, H.E.R, HONNE, Hot Chip, IDLES, Izal, Johnny Marr, Jorja Smith, Kojey Radical, Linda Martini, Loyle Carner, Maribou State, MARINA, Mogwai, Ornatos Violeta, Perry Farrell's Kind Heaven Orchestra, Pip Blom, Primal Scream, Robyn, Rolling Blackouts Coastal Fever, Ry X, Samm Henshaw, Sharon Van Etten, Stereossauro, Tash Sultana, The Chemical Brothers, The Cure, The Smashing Pumpkins, The Gift, Thom Yorke, Tom Walker, Tourist, Trikk, Vampire Weekend, Vetusta Morla, Weezer e Xavier Rudd.