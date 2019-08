"Sozinho nas Montanhas", que chega às livrarias portuguesas no dia 24 de setembro com a chancela da Casa das Letras, do Grupo Leya, foi distinguido na segunda-feira com o National Biography, um dos mais importantes prémios literários australianos, depois de, em fevereiro, o escritor ter recebido, pela mesma obra, o Prémio Literário Victoria Premier da Austrália, atribuído por The Weeler Centre, na categoria de não-ficção.

Com o título original "No Friend But the Mountains: Writing from Manus Prison" ("Sem amigos, apenas as montanhas: Escrevendo a partir da prisão de Manus", em tradução livre), a obra retrata a experiência do jornalista, escritor e ativista dos direitos humanos no centro de detenção que a Austrália tem em Manus, ao norte de Papua Nova Guiné, onde o escritor aguarda ser recebido por um país.

O livro foi escrito com recurso a um telemóvel, durante cinco anos, através de milhares de mensagens em farsi, enviadas por Whatsapp, e foi considerado "profundamente importante, (...) um testemunho, (...) uma demonstração do poder salvador da escrita, como um ato de resistência", pelo júri da Biblioteca Estatal de Nova Gales do Sul, que atribuiu o prémio National Biography ao escritor.

Natural de Ilam, no Irão, Behrouz Boochani foi preso em 2013 quando tentava chegar à Austrália, para pedir asilo político.