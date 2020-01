Há mais uma confirmação para o NOS Alive: os London Grammar estreiam-se no festival a 9 de julho, no palco Sagres. Parov Stelar, Seasick Steve e Inhaler atuam no mesmo dia no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

Em comunicado, a promotora lembra que "a banda rebentou na cena britânica ainda em 2013". Com o seu álbum de estreia, “If You Wait”, vendeu mais de 2 milhões de cópias, e, pelo meio, Hannah Reid (voz), Dan Rothman (guitarra) e Dot Major (bateria e teclados) acumularam prémios e nomeações que chamaram a atenção dos olhares internacionais mais variados.

O seu segundo álbum, "The Truth Is A Beautiful Thing", que contou com a participação de Jon Hopkins no single “Big Picture”, chegou em 2017 e entrou diretamente para o primeiro lugar do top inglês.

"Os London Grammar prometem continuar a conquistar fãs por onde quer que passem e a sua atuação, no dia 9 de Julho, no Palco Sagres no Passeio Marítimo de Algés não vai ser exceção. Um concerto a não perder que quer fazer história no cartaz deste ano do Festival", frisa a organização.

​Artistas confirmados: Alec Benjamin, Alt-j, Anderson .Paak & The Free Nationals, Angel Olsen, Billie Eilish, Black Pumas, Cage The Elephant, Caribou, Da Weasel, Faith No More, Finneas, Haim, Hobo Johnson and The Lovemakers, Inhaler, Kendrick Lamar, Khalid, London Grammar, Parcels, Parov Stelar, Taylor Swift, Tom Misch, Seasick Steve, The Lumineers, Two Door Cinema Club, Wolf Parade.