Habstrakt é a mais recente confirmação da quinta edição do Dancefloor Jump to the Drop, anunciou a organização do evento esta quarta-feira.

O produtor e DJ francês, que já atuou no Ultra Music Festival, EDC Las Vegas, Lollapalooza ou Hard Summer, junta-se ao cartaz do festival que decorre a 29 e 30 de julho de 2022 no Altice Forum Braga.

A programação do Dancefloor Jump to the Drop inclui ainda Cat Dealers, Sefa, Carnage, Brian Cross e Gunz For Hire.