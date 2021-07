Helena Coelho, das Doce, esteve esta quarta-feira, dia 14 de julho, à conversa com Nuno Eiró no programa "Goucha", da TVI. Na entrevista, a artista revelou os momentos mais difíceis do percurso no mundo da música. "As pessoas não sonham o que fizemos, o que nós passámos", frisou.

"Abdicámos de família, abdicámos de não fazer nada, da companhia dos nossos pais e eu perdi a minha mãe muito cedo", recordou. "Nada mais interessava que não fosse as Doce. Desde miúda, que queria seguir o mundo do teatro, queria ser atriz. Queria o espetáculo (...) Outra coisa que que queria era casar, ter filhos e uma casa com piscina. E até de filhos tive de abdicar. Fiz três abortos durante as Doce", confessou a antiga cantora da girlband portuguesa. "Houve um que eu saí do sítio onde o fiz, peguei nas malas e fui para o avião, para ir para os EUA", recordou em entrevista na TVI. "Foi muito difícil, foi muito difícil, porque eu não queria fazer, queria ter essas as crianças, mas não podia", sublinhou. "Não me arrependo, arrependo-me daquilo que não fiz. Do que fiz está feito, assumo que fiz e fiz em prol de uma causa em que eu acreditava e pela qual eu lutava. Portanto, continua a fazer-me sentido tê-lo feito. Nem sequer vale a pena pensar nisso, não vai alterar absolutamente nada", rematou Helena Coelho.