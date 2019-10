Sem medo das palavras, Hélia Correia disse ainda que o seu mais recente medo “é que a língua portuguesa acabe”, devido à “subserviência escandalosa em relação à introdução de termos em língua inglesa”.

“Estamos a deixar-nos colonizar por outra língua, por comodismo”, disse, acrescentando ter tomado como causa a luta contra “esta colonização consentida” e deixando mais um apelo a que as pessoas “falem mais português”.

A conversa com Hélia Correia fechou hoje as mesas do Folio, depois de durante a tarde ter decorrido, na Tenda dos Editores, uma sessão sobre Chico Buarque, com Geovani Martins e Paulo Werneck, editor do compositor e escritor vencedor do Prémio Camões.

Chico Buarque voltará a estar em destaque no Folio no domingo, com a exibição do filme "Chico: um artista brasileiro”, cuja exibição foi recentemente proibida num festival de cinema no Uruguai, após a embaixada brasileira ter dito que o filme não deveria representar o Brasil.

O filme, que nunca foi apresentado em Portugal, será exibido este domingo, às 11:00, no auditório municipal da Casa da Música, em Óbidos.

O Folio encerra no domingo depois de cumpridas mais de 210 iniciativas em 450 horas de programação em torno da literatura.

Sob o tema “O Tempo e o Medo” mais de meio milhar de convidados de quatro continentes participam em 16 mesas de escritores, 12 exposições e 13 concertos que integram a programação.