"Like The 90’s" é o mais recente single dos Here At Last, banda sensação nas redes sociais com mais de 2,5 milhões de seguidores no TikTok. O novo tema foi editado no final de abril e já soma mais de 85 mil 'streams' no Spotify.

No Reino Unido, o tema esteve em destaque na Apple Music, nas playlists "New Music Daily", "New in Pop" e "Teen Pop Hits". Já no Spotify, "Like The 90’s" foi destacada na lista de reprodução semanal "New Pop UK".

A banda britânica conta com um membro português. Pedro Santos foi um dos fundadores do grupo e soma mais de um milhão de seguidores no TikTok.