Herman José, acompanhado por Ana Garcia Martins (A Pipoca Mais Doce) e Beatriz Gosta, leva à Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, as "Noites de Comédia". O espetáculo está marcado para o dia 3 de dezembro, depois de passar pelo Campo Pequeno, em Lisboa, a 19 de novembro.

"Depois de ter sido desafiado a convidar Ana Garcia Martins e Beatriz Gosta para um espetáculo de comédia em Lisboa, chegou a altura de levar as muitas gargalhadas, música e algumas das personagens mais icónicas do humorista da sua carreira com quase cinquenta anos até à Invicta. Tudo isto com uma dose transbordante de alegria, numa fase em que todos precisamos de combater as tristezas do confinamento", frisa a Everything is New em comunicado.

Os bilhetes para os espetáculos já estão à venda e os preços variam entre os 20 e os 35 euros.

CAMPO PEQUENO | 19 DE NOVEMBRO

Abertura de Portas: 20h00

Início de Espetáculo: 21h00

BILHETES

1ª Plateia VIP - 35€

1ª Plateia - 25€

2ª Plateia - 22€

Bancada A - 20€

Bancada B - 20€

SUPER BOCK ARENA | 3 DE DEZEMBRO

Abertura de Portas: 20h30

Início de Espetáculo: 21h30

BILHETES

Plateia A - 32€

Plateia B - 28€

Plateia D - 25€

Plateia E - 25€

Balcao 0 - 25€

Balcão 1 - 22€

Mobilidade Condicionada - 22€