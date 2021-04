De acordo com a organização da iniciativa, cuja 1.ª edição começou a 31 de outubro e, devido a adiamentos impostos pela pandemia da COVID-19, acabou por se estender até abril, num comunicado hoje divulgado, o “Santa Casa Portugal ao Vivo chega aos palcos do Campo Pequeno [em Lisboa] e do Pavilhão Rosa Mota [no Porto] com a 2.ª edição, nos meses de maio e junho de 2021”.

A iniciativa “Santa Casa Portugal ao Vivo - 20 20 Cultura para Todos”, que envolve a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) e as promotoras Everything is New e PEV Entertainment, inclui na 2.ª edição, dez espetáculos simultâneos em Lisboa e no Porto, num total de 20 espetáculos, com início a 21 de maio e fim a 26 de junho.

Os Linda Martini e António Zambujo foram os escolhidos para o arranque desta edição, no dia 21 maio. A banda atua em Lisboa e o cantor no Porto. António Zambujo atua depois em Lisboa no dia 28 de maio.

O cartaz inclui também D.A.M.A. (22 de maio no Porto e 29 de maio em Lisboa), Diogo Piçarra (22 de maio em Lisboa), Os Azeitonas (29 de maio no Porto), Mundo Segundo e Sam The Kid (4 de junho no Porto e 9 em Lisboa), Herman José (4 de junho em Lisboa e 5 no Porto), Clã (9 de junho no Porto), Anselmo Ralph (17 de junho em Lisboa e 18 no Porto), Pedro Abrunhosa (18 de junho em Lisboa e 19 no Porto), Casal da Treta (19 de junho em Lisboa e 25 no Porto), Carlão (20 de junho em Lisboa) e Santa Maria (26 de junho no Porto).

Nesta edição, o objetivo do evento continua a ser “a retoma e incentivo à Cultura em Portugal”.

“De modo a garantir a segurança de todos, e a manter o lema de que ‘A Cultura é Segura’, cada espetáculo é pensado com base no cumprimento rigoroso das normas impostas pela Direção Geral da Saúde (DGS). O uso de máscaras é obrigatório, num espaço delimitado para o efeito, onde todos os lugares estarão identificados, cumprindo o distanciamento obrigatório entre os espectadores que não façam parte do mesmo agregado. Por último, de modo a evitar qualquer tipo de congestionamento entre pessoas, todas as entradas e saídas terão circuitos próprios com a devida sinalização”, refere a organização.

As salas de espetáculos voltaram a encerrar em Portugal Continental a 15 de janeiro deste ano, no âmbito do combate à propagação da pandemia da COVID-19.

A partir de segunda-feira, poderão reabrir, no âmbito do ‘plano de desconfinamento’ do Governo.