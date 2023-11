Herman José prepara-se para celebrar os seus 50 anos de carreira com dois espetáculos especiais.

No dia 5 de outubro de 2024, o humorista sobe ao palco do Sagres Campo Pequeno, em Lisboa. Já a 19 de outubro, atua na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Os bilhetes já se encontram disponíveis nos locais habituais e em everythingisnew.pt.

"A festa dos cinquenta anos de carreira do Herman José será muito mais do que só um espetáculo, mas sim um pretexto para reviver o seu passado artístico, saborear o presente com muito encantamento e brindar ao futuro, emoldurado por uma orquestra de mais de vinte músicos dirigida pelo seu maestro de há mais de trinta anos - Pedro Duarte", resume a Everything is New em comunicado.

Nos espetáculos, Herman José vai ser acompanhado pela Big Band e recordar êxitos como "A Canção Do Beijinho" ou "Saca O Saca-Rolhas".