Além de literatura e artes, a Flip também promoverá debates sobre ciência, género, raça, questões indígenas e meio ambiente.

O evento organizou ainda uma homenagem aos 80 anos do cineasta brasileiro Glauber Rocha, com a exibição do filme "Deus e o diabo na terra do sol".

Haverá uma 'batalha' de poesia falada, chamada "Flip Slam", que reunirá poetas de seis países e os 'performers' Pieta Poeta (Brasil), Edyoung Lennon (Cabo Verde), Raquel Lima (Portugal), Porsha Olayiwola (EUA), Joelle Taylor (Inglaterra) e Salva Soler (Espanha).

A cantora brasileira Adriana Calcanhoto, o músico português com ascendência cabo-verdiana Dino d'Santiago, assim como o 'rapper' brasileiro Vinicius Terra, farão espetáculos na programação da Flip.

As atividades também contam com outros destaques como uma exposição com imagens históricas sobre o início da construção do Museu do Ipiranga, que está no local em que terá sido decretada a Independência do Brasil por Pedro I (Pedro IV, de Portugal), e uma mostra interativa no centro de Paraty, sobre a origem de ditados populares típicos das diferentes regiões do Brasil e de Portugal.

A edição deste ano da Festa Literária Internacional de Paraty decorre a partir de hoje, até domingo, 14 de julho, naquela cidade brasileira de Paraty, no estado do Rio de Janeiro, no centro de uma região declarada há uma semana Património Cultural e Natural da Humanidade, pela Organização das Nações Unidas, para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).