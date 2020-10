"In Wonder", novo documentário sobre o cantor e compositor Shawn Mendes chega à Netflix a 23 de novembro, poucos dias antes do cantor lançar o seu quarto álbum de estúdio - "Wonder" é editado a 4 de dezembro pela Universal Music.

O documentário, realizado por Grant Singer, é "um olhar íntimo sobre a vida e a jornada de Shawn Mendes" e foi filmado nos últimos anos, revela a Variety. "In Wonder" deverá apresentar imagens da última digressão do cantor, que passou por Portugal.

Andrew Gertler, Shawn Mendes e Ben Winston foram os produtores executivos de "In Wonder".