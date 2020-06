A obra, que terá lançamento oficial no próximo dia 23, num 'live streaming' nas redes sociais, sucede a vários títulos de Pedro Eiras, nas áreas da ficção, ensaio e teatro, como "Bach", "Esquecer Fausto" ou "Húmus". Aparece também depois de "Arrastar Tinta", catálogo da pintura de Nuno Barros, acompanhada por frases de inspiração poética do escritor.

"Inferno", segundo a editora, "é o primeiro volume de um tríptico que muito literalmente visita a obra de Dante Alighieri, e que continuará com 'Purgatório' e 'Paraíso'. Com uma abordagem muito particular para cada um destes livros, em 'Inferno' podemos encontrar uma escatologia dos tempos modernos, uma visita às almas danadas de hoje através de um prisma eminentemente sociológico, que reflete e faz refletir intensamente sobre a sociedade contemporânea, sem nunca perder de vista a empatia com o outro".

O lançamento da obra, no dia 23 de junho, terá início às 19h00, no Facebook da Assírio & Alvim, num 'live streaming' protagonizado pelo autor em conversa com o poeta e ensaísta Luís Quintais e com o editor Vasco David.