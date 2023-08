Uma apresentadora da BBC Radio One foi convidada a sair durante uma emissão especial a partir de Ibiza.

A apresentadora Arielle Free, que foi escolhida para passar música na sexta-feira e sábado de tarde, falou "de forma arrastada", conta o Mirror, durante a conversa com a amiga Charlie Hedges.

Arielle Free esteve no ar apenas 45 segundos, tendo confessado que "odiava" a canção ["My Barn, My Rules", de HorsegiirL] escolhida pela colega. "Esperava mais [do teu set]", disse a apresentadora. Charlie Hedges pediu "respeito" e convidou a amiga a sair do estúdio, desligando-lhe o microfone.

"Desculpa, vou desligar o teu microfone. É o meu programa, Arielle, tem algum respeito, por favor. Este é o 'Dance Weekend Anthems'. Tem algum respeito. Até logo, sai daqui", disse a anfitriã do programa.

Ouça o momento: