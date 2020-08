James Blunt recordou a sua passagem pela Universidade de Bristol, onde estudou Engenharia Aeroespacial e Sociologia, e confessou que tentou fazer um dieta composta apenas por carne. O objetivo? Irritar as suas colegas vegetarianas.

Ao podcast "Table Manners", de Jessie Ware, o artista britânico recordou a ideia que teve nos anos 1990 e confessou que não correu bem. "Do lado da sociologia eram 170 raparigas e só três rapazes. Todas elas eram vegetarianas ou vegan. Portanto, por princípio, decidi tornar-me carnívoro e viver apenas de carne picada, algum frango, talvez com alguma maionese", recordou.

Na conversa, o artista contou que foi diagnosticado com escorbuto, causada pela deficiência de vitamina C. "Em seis ou oito semanas comecei a sentir-me muito pouco saudável e fui ao médico, que me disse 'acho que tens alguns sintomas de escorbuto'", relembrou James Blunt.