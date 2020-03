Na última semana, centenas de eventos foram cancelados em todo o mundo devido ao COVID-19. Apesar dos vários alertas e dos pedidos de isolamento social, Post Malone decidiu avançar com o seu concerto em Denver, no estado do Colorado.

O espetáculo contou com 18 mil pessoas. "Pensava que iria ver lugares vazios, mas o concerto está cheio", comentou um jornalista do canal 9 News durante uma reportagem no concerto.

Nas redes sociais, os fãs não perdoaram o rapper e as criticas multiplicam-se.

Leia alguns dos comentários: