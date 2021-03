Jacob Collier anunciou esta segunda-feira, dia 22 de março, a "DJESSE WORLD TOUR", que contará com 67 datas. A digressão do jovem músico vai passar por Portugal nos dias 6 e 7 de março de 2022, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e no Hard Club, no Porto, respetivamente.

"No rescaldo dos 63.ª Annual Grammy Awards, onde levou para casa o seu quinto prémio na categoria de Melhores Arranjos, Instrumentais e Vocais, o multi-instrumentalista fez história como sendo o primeiro artista britânico a receber um Grammy por cada um dos seus primeiros quatro álbuns. Collier esteve ainda nomeado nas categorias de Álbum do Ano e Melhor Atuação R&B, contando já com sete nomeações para os Grammys em toda a sua carreira", lembra a promotora Everything Is New.

Nos últimos meses, Jacob Collier atuou no "The Tonight Show", "The Late Late Show" e no "CBS This Morning: Saturday".

Com apenas 26 anos Jacob Collier é um considerado "um dos mais inovadores artistas da sua geração, com um talento inigualável", frisa a promotora em comunicado.

Os bilhetes serão colocados à venda dia 26 de março de 2021, às 10h00, em everythingisnew.pt.

Coliseu dos Recreios | 6 de março de 2022

Abertura de Portas: 19h00

Início de Espetáculo: 20h00

Hard Club | 7 de março de 2022

Abertura de Portas: 19h00

Início de Espetáculo: 20h00