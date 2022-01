Catarina Quintas procura recriar, nesta mostra, episódios do quotidiano e da dimensão espiritual do mundo nipónico tradicional.

Foi com este projeto de desenho e ilustração, em torno do Japão tradicional, que Catarina Quintas conquistou este ano o primeiro lugar no Concurso de Apoio à Criação Artística da Fundação Oriente, com um apoio de 3.000 euros, e a possibilidade de ter as suas obras expostas no Museu do Oriente.

A exposição pode ser visitada até 17 de abril, com entrada gratuita.