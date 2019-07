A quarta edição de "Jardim de Verão" também apresentará Camané, pela primeira vez, no grande auditório, acompanhado pela Orquestra Gulbenkian.

O Coro Gulbenkian, dirigido por Jorge Matta, vai desafiar o público a participar no concerto, cantando músicas de Cole Porter, e outros criadores, seus contemporâneos, como George Gershwin.

A cantora Lura convidará Sara Tavares para um concerto de morna, Sahar Mohammadi e Haïg Sarikouyoumdjian, com música da Arménia e do Irão, e os Naghash Ensemble, que trazem a Lisboa uma meditação musical, entre o folk e a música clássica, sobre a relação do Homem com Deus.

O programa começa a 20 julho com o DJ Tiago Santos, às 14:30, terminando às 21:30 com o fado de Miguel Xavier, e prossegue a 21 de julho, à mesma hora, com a DJ Lady G. Brown e finda com o Coro Gulbenkian.

O “Jardim de Verão” prossegue depois a 26 julho, com a Orquestra Gulbenkian e Camané, a 27 julho, com Lura e Sara Tavares, e termina a 28 de julho, com “Songs of Exile”, um concerto dos Naghash Ensemble.