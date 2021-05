A cantora Tina Turner e o rapper Jay-Z fazem agora parte do Rock and Roll Hall of Fame, panteão norte-americano do rock e da música pop, juntamente com o grupo alemão Kraftwerk, anunciou a instituição nesta quarta-feira, dia 12 de maio.

Carole King, The Go-Go's, Foo Fighters e Todd Rundgren completam o clube exclusivo de artistas selecionados para um lugar no museu, que nos últimos anos se tem esforçado para ampliar o seu alcance e homenagear mais artistas que não sejam homens brancos.

O Rock and Roll Hall of Fame nunca foi exclusivo da música rock e esteve aberto, desde a sua primeira divulgação em 1986, a outros géneros musicais como soul, blues, R&B, folk, country e mais recentemente rap.

Tina Turner, de 81 anos, já faz parte do panteão desde 1991, mas como integrante da dupla Ike & Tina Turner. Desta vez, foi incluída como artista a solo, tendo-se reinventado em meados da década de 1980 com um registro mais pop, que lhe rendeu sucesso mundial.

Jay-Z, rapper e produtor de Brooklyn, chega ao passeio da fama com com 23 Grammys, os maior prémios da indústria musical norte-americana. Com 51 anos e tendo passado por várias eras do rap, a sua carreira é considerada relevante até hoje.

A cerimónia de apresentação está marcada para o dia 30 de outubro em Cleveland, Ohio, onde o Hall tem a sua sede permanente desde 1995.

O júri é composto por pouco mais de 1200 pessoas entre profissionais e historiadores da música. Os artistas podem ser nomeados 25 anos depois do lançamento da sua primeira gravação.

A promoção de 2021 também inclui o grupo alemão Kraftwerk, considerado um pioneiro da música eletrónica, e The Go-Go's, uma das primeiras bandas exclusivamente femininas a fazer sucesso, com seu pop dance com ar punk dos anos 1980.

O guitarrista Dave Grohl, que já faz parte do clube exclusivo como membro da banda Nirvana, foi escolhido pela segunda vez, desta vez com o seu grupo The Foo Fighters, criado em 1994.

Carole King, por sua vez, é apoiada por uma carreira condecorada como compositora para outras estrelas, e o seu álbum "Tapestry", de 1971, é um dos mais vendidos da história.

Rundgren, conhecido por sucessos como "Bang the Drum All Day", foi incluído após a sua quarta nomeação e depois de frisar que votação é "uma farsa".

O hall também vai homenagear LL Cool J, Billy Preston e Randy Rhoads com "prémios de excelência musical", enquanto Kraftwerk, Gil Scott Heron e Charley Patton receberão reconhecimento como "influências pioneiras".