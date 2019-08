De regresso ao festival, Marc Ribot apresentará, no anfiteatro ao ar livre da Fundação Calouste Gulbenkian, o álbum "Songs of Resistance", editado no ano passado, no qual reinventa um cancioneiro ligado a protesto, ativismo e resistência.

O guitarrista, de 64 anos, estará acompanhado dos músicos Jay Rodriguez, Brad Jones, Ches Smith e Reinaldo de Jesus.

A atuação de Marc Ribot dá o mote para uma edição do Jazz em Agosto "sob o signo da resistência e do grito coletivo clamando por um mundo mais justo. [...] O jazz soube, em diversas ocasiões, canalizar e potenciar a contestação e a revolta de uma forma impossível de silenciar", refere a organização do festival.

Até 11 de agosto, estão previstos 16 concertos repartidos entre o anfiteatro ao ar livre e os auditórios da fundação.

Destaque, no domingo, para a presença do músico Rui Horta Santos, que se apresenta como Abdul Moimême, e para "um dos mais estimulantes encontros no jazz português dos últimos anos", com Ricardo Toscano, Rodrigo Pinheiro, Miguel Mira e Gabriel Ferrandini.

Da programação fazem parte, por exemplo, os Heroes Are Gang Leaders, coletivo de "jazz, hip hop e 'spoken word'", criado pelo escritor Thomas Sayers Ellis e pelo saxofonista Jamens Brandon Lewis, em homenagem a Amiri Baraka, um dos nomes da 'Beat Generation', que morreu em 2014.

Os trompetistas Daniel Rosenboom e Ambrose Akinmusire, a flautista Nicole Mitchell e a guitarrista Mary Halvorson, todos dos Estados Unidos, também vão passar pelo Jazz em Agosto.