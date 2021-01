Jennifer Lopez foi uma das estrelas que protagonizou a tomada de posse de Joe Biden e Kamala Harris, que decorreu na tarde desta quarta-feira, dia 20 de janeiro. Nas redes sociais, a atuação da artista foi elogiada.

O clássico "This Land Is Your Land", de Woody Guthrie, e "America the Beautiful" foram os temas interpretados pela cantora.

Na atuação, Jennifer Lopez deixou ainda uma mensagem em espanhol. "Uma nação, sob Deus, indivisível, com liberdade e justiça para todos", disse a artista, citando um excerto do texto do Juramento de Bandeira nos Estados Unidos.

Veja o vídeo: