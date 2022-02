De acordo com a promotora dos espetáculos, num comunicado hoje divulgado, Joan as Police Woman atua a 2 de março em Lisboa, no Auditório Carlos Paredes, no dia 3 em Setúbal, no Fórum Luísa Todi, no dia 04 em Arcos de Valdevez, na Casa das Artes, e no dia 5 na Guarda, no Teatro Municipal.

A cantora, “que conta com um público fiel em Portugal, vem apresentar o seu mais recente álbum, ‘The Solution is Restless’, cujo single de apresentação é o tema ‘Take Me To Your Leader’”.