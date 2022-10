Na emissão desta quinta-feira, dia 13 de outubro, de "Extremamente Desagradável", da Rádio Renascença, Joana Marques analisou a entrevista de Rita Pereira no programa "Dois às 10", da TVI.

"Estou preocupada, sabes? Estive a ver uma entrevista da Rita Pereira e percebi que temos muitas mais semelhanças do que eu pensava, eu e ela. E o pior é que nenhuma delas é a boa forma física (...) Vamos lá descobrir o que eu e a Rita Pereira temos em comum", gracejou a humorista na rubrica do programa "As Três da Manhã".

Em "Extremamente Desagradável", Joana Marques recordou as atividades que a atriz faz com o seu filho.

"Joana Marques fica a conhecer a verdadeira importância de Rita Pereira numa entrevista com Cláudio Ramos", resume a Rádio Renascença nas redes sociais.

