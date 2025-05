Cortés atua no dia 16 de outubro no Pavilhão Multiusos, em Guimarães, e no dia 18 no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Joaquin Cortés, nascido em 1969 em Córdova, no sul de Espanha, iniciou-se no bailado flamenco com o seu tio Cristóbal Reyes, e a partir de 1984 fez parte do Ballet Nacional de Espanha, com o qual realizou várias digressões internacionais, e do qual foi 1.º bailarino.

Joaquin Cortés criou, posteriormente, a sua própria companhia, com a qual efetuou, em 1992, a primeira digressão internacional, “Cibayí”.

Em 1995, estreou-se no cinema em “La Flor de mi secreto”, de Pedro Almodóvar, ao qual se seguiu, no mesmo ano, “Flamenco”, de Carlos Saura.

Ainda neste ano, Cortés realizou uma digressão internacional com “Pásion Gitana", cujos figurinos foram assinados pelo criador de moda italiano Giorgio Armani, que se prolongou até 1997, ano em que, com a sua banda, a Gipsy Passion Band, na qual garantia a percussão, editou um disco com temas compostos por si.

Voltou a colaborar com Armani em 1999, na coreografia de “Soul”, com música de Jesus Bola e Diego Carrasco.

Em Portugal, o bailarino atuou na Expo’98, em Lisboa, e no Porto em 2005 apresentou "Mi Soledad", voltando à cidade em 2010, celebrando 20 anos de carreira, com “Calé”. Em 2007 atuou no Estádio da Luz, na capital, na cerimónia das “Novas 7 Maravilhas do Mundo”, ao lado de Dulce Pontes e José Carreras.

Os bilhetes vão dos 35 aos 85 euros em Guimarães e dos 28 aos 150 euros em Lisboa.