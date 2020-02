Em outubro do ano passado, no Museu do Fado, em Lisboa, numa entrevista aberta ao público, a fadista Maria Amália Proença, com 81 anos e mais de 60 de carreira, confessou que lamentava nunca ter sido acompanhada por Pina, que estava entre ao público, e endereçou-lhe um convite para a acompanhar no seu próximo CD.

Pina nasceu em Rosaminhal, no concelho de Idanha-a-Nova, na Beira Baixa, onde começou, como autodidata, a tocar bandolim, antes de se iniciar no solfejo. Aos 12 anos, em 1932, começou o estudo da guitarra portuguesa e da viola. Seis anos depois fixou-se em Lisboa, iniciando-se, como espetador, no circuito das casas de fado.

A profissionalização surgiu em 1949, quatro anos depois de se casar com Aurora Gonçalves Borges. O músico Martinho d’Assunção convidou-o a fazer parte do seu Quarteto Típico de Guitarras, que incluía ainda António Couto e Francisco Carvalhinho. Em 1959, entrou para o Conjunto de Guitarras de Raul Nery, com quem manteve amizade até à morte do guitarrista, em junho de 2012.

“Amizade forte e sólida, de quem se estima e sempre se foi camarada”, disse Joel Pina, numa entrevista à Lusa.

O conjunto, nas suas diferentes fases, incluiu igualmente nomes como José Fontes Rocha, Joaquim do Vale e Júlio Gomes.

Além de acompanhador, Joel Pina foi também autor de melodias, nomeadamente de “Folha Caída”, “Madrugada” e “Tempo Perdido”.

Na Mesa de Frades, entre outros, marcam hoje presença a diretora do Museu do Fado, Sara Pereira, o guitarrista Pedro de Castro, e os fadistas João Braga, Teresinha Landeiro, Ricardo Ribeiro, Jorge Fernando, que também acompanhou Amália, à viola, e Margarida Bessa.

Pina participou, em 2013, na apresentação do mais recente CD de Margarida Bessa, “Saudade das Saudades”, que incluiu uma entrevista ao músico.

O Museu do Fado tem previsto fazer uma homenagem a Joel Pina, no próximo dia 20 de março, no Teatro Municipal S. Luiz, que contará com a participação de, entre outros, Ana Sofia Varela, Camané, Gonçalo Salgueiro, Joana Amendoeira, João Braga, Jorge Fernando, Katia Guerreiro, Lenita Gentil, Maria da Fé, Mísia, Pedro Moutinho, Rodrigo e Teresinha Landeiro.