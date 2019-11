Durante três dias, o Solar do Vinho do Dão voltará a abrir as portas e a acender as lareiras para a sexta edição do salão Vinhos de Inverno, que integra o festival literário Tinto no Branco.

“Teremos 30 eventos distribuídos por três dias, com 24 horas de propostas, espetáculos e mesas literárias, com a participação de 28 escritores, mais de 20 produtores de vinhos do Dão e, pelo menos, uma dúzia de produtores agroalimentares”, disse o vereador da Cultura, Jorge Sobrado, durante a apresentação do evento, na segunda-feira.

O também diretor da associação Viseu Marca, que este ano assume os custos do festival literário, explicou que “há muito tempo” havia a vontade de atrair a Viseu Germano Almeida, Prémio Camões 2018, o que foi agora conseguido, ao abrigo de uma parceria com o festival cabo-verdiano Morabeza.

Em Viseu estarão também pela primeira vez o escritor e romancista Jonathan Coe, com a sua mais recente obra “O coração de Inglaterra”, e a escritora Carmen Posadas, que reside em Madrid e é autora de vários livros infantis e romances.