Num comunicado publicado no seu site, a cantora de "Big Yellow Taxi" afirma que apoia Neil Young, que enfrentou o Spotify ao criticar o polémico podcast de Joe Rogan, um fã de teorias da conspiração.

"Decidi retirar todas as minhas canções do Spotify", escreveu Mitchell.

"Pessoas irresponsáveis estão a espalhar mentiras que custam vidas", acrescentou.

"Sou solidária com Neil Young e com as comunidades científicas e médicas globais nesta questão”.

O site de Mitchell também publicou uma cópia de uma carta aberta ao Spotify de médicos e cientistas que pedem à empresa a criação de uma política contra a desinformação para combater as repetidas falsidades e teorias da conspiração de Rogan sobre a pandemia de coronavírus.

O Spotify não reagiu de forma imediata ao anúncio.

Young, cantor e compositor de cançõesque incluem "Heart of Gold" e "Harvest Moon", deu um ultimato à plataforma para que escolhesse entre ele ou Rogan.

O artista acusou o Spotify de propagar informações falsas sobre as vacinas que poderiam provocar a morte daqueles que acreditam nas mensagens.

O podcast de Rogan tem milhões de ouvintes e ele assinou um contrato milionário de exclusividade com o Spotify no ano passado.

Os críticos afirmam que o podcast se tornou uma plataforma de teorias da conspiração e de desinformação, particularmente sobre a COVID-19.

Rogan desencorajou a vacinação entre as pessoas mais jovens e promoveu o uso não autorizado do medicamento ivermectina (um antiparasitário) para tratar o vírus.