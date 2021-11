Em setembro de 2020, Jorge Palma subiu ao palco do Castelo de São Jorge, no âmbito do programa Lisboa na Rua, para o concerto editado esta sexta-feira, 19 de novembro, nos formatos de CD e vinil, estando ainda disponível em streaming nas plataformas digitais.

O espetáculo reuniuem palco Jorge Palma e uma orquestra de câmara, constituída por 14 elementos, e contou com a colaboração de Filipe Melo e Filipe Raposo, pianistas e compositores que produziram os arranjos para alguns dos temas emblemáticos da carreira do artista. A direção e selecão dos músicos que constituem o ensemble ficou a cargo do Maestro Cesário Costa.

"Jorge Palma - 70 Voltas ao Sol" nasceu com o intuito de celebrar em palco o 70.º aniversário do cantautor. A estreia do concerto culminou com a atribuição da Medalha de Mérito Cultural da cidade de Lisboa a Jorge Palma. Em novembro do ano passado, o músico foi ainda distinguido pelo Presidente da República com a Ordem do Infante Dom Henrique.

Jorge Palma voltará a palco com este espetáculo nos próximos dias, desta vez no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a 20 de novembro e 16 de dezembro (data extra), e na Casa da Música, no Porto, a 24 de novembro.

"A formação clássica de Jorge Palma - atestada no curso superior de Piano do Conservatório de Lisboa -, assim como a forte influência de outros estilos como o rock, ragtime, blues ou bluegrass, reflecte-se nas suas composições e está presente em todo o seu percurso. Ao longo da sua carreira trabalhou diversas vezes como arranjador e orquestrador, destacando-se nesta área o trabalho feito com nomes como Amália Rodrigues, pelo que neste contexto estará num ambiente que lhe é bem familiar", assinala a editora em comunicado.