Trata-se de um projeto de Educação Musical com duas vertentes, Master Classes de Piano e Seminário de Formação para Professores, em que os cursos, destinados a estudantes de piano do 4.º ao 8.º grau, serão lecionados por Manuela Gouveia, Luisa Tender e Luíza da Gama Santos. As Master Classes são públicas e os estudantes apresentam, à sua escolha, o programa que querem trabalhar.

Durante as jornadas SIPO Júnior 2022, os alunos podem participar no concurso SIPO Júnior 2022. Além do repertório previsto pelo aluno, a melhor interpretação da Sonata em dó maior, do compositor barroco português Carlos Seixas (1704-1742), receberá como prémio uma inscrição nas Master Classes.

Haverá concertos comentados nos dias 12 e 13 de abril, às 19h00, protagonizados pelos professores das Master Classes e, no dia 14, às 15h00, terá lugar o concerto dos estudantes participantes.

O evento é organizado pela ACIM – Associação de Cursos Internacionais de Música de Óbidos, com o apoio da Câmara e da Academia de Música, local.