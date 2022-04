A organização do festival, num comunicado hoje divulgado, recordou que “serão cinco dias dedicados à música lusófona, onde se vão ouvir ritmos tradicionais da música portuguesa, brasileira e africana”, anunciando mais bandas e artistas para o cartaz: Puro Rock, Virgul, Alcoolémia, HMB, Mão Morta, Nowhere To Be Found, Rui Orlando, Yuri NR5, Kady e convidadas, Bateu Matou, Conjunto Cuca Monga, Dynamo, Gabily, Mishlawi, Bonga e convidados, Carlão, José Cid, Maninho, Papillon e Vado Más Ki ÁS.

Estes artistas e bandas atuarão nos dois palcos principais da 7.ª edição do festival, que decorre entre 11 e 15 de agosto no Parque Urbano da Costa da Caparica.

Além disso, a organização anunciou também ‘reforços’ para o palco dedicado à música eletrónica - Diego Miranda, Danni Gato, Karetus, Afrokillerz, Zanova, Kevu e Hugo Tabaco – e para o palco comédia - Miguel Neves, João Pinto, Vasco Elvas e Rui Xará.

Anteriormente já tinham sido anunciados para a 7.ª edição de O Sol da Caparica, entre outros, Calema, Clã, Fernando Daniel, Julinho KSD, Wet Bed Gang, Djodje, Richie Campbell, Syro, Branko, Cuca Roseta, Diogo Piçarra, Plutónio, ProfJam, Sam The Kid com Orquestra e Orelha Negra, António Zambujo, Bispo, Cláudia Pascoal, Nelson Freitas, Ana Moura, Bárbara Bandeira e Nenny.