O fadista José Câmara, com cerca de 30 anos de carreira, apresenta no Museu do Fado, no bairro lisboeta de Alfama, no próximo dia 6 setembro, pelas 16:00, o novo álbum “Estrelas-Guia”.

O single de apresentação do álbum é "Estamos Aqui". Neste disco, José da Câmara, filho do fadista Vicente da Câmara (1926-2016), conta com a participação de António Pinto Basto, Rodrigo e Teresa da Câmara. Trata-se de "um disco de fado tradicional, feito entre amigos", afirma o Museu. No dia 6 de setembro, o fadista é acompanhado pelos músicos Luís Petisca, na guitarra portuguesa, Armando Figueiredo, na viola, e Vasco Sousa, no baixo.