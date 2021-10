José Gonzalez atua a 8 de fevereiro na Casa da Música, no Porto, e a 9 de fevereiro na Aula Magna, em Lisboa, segundo a promotora dos espetáculos, num comunicado hoje divulgado.

O quarto álbum de José Gonzalez, “Local Valley”, que inclui o primeiro tema que o músico gravou em espanhol, “El Invento”, “mostra a sua habilidade singular de se comunicar com modéstia mas de forma poderosa”.

De acordo com o músico, citado no comunicado, “Local Valley” é “semelhante” aos outros álbuns “na sonoridade e espírito”. “Uma continuação natural dos estilos que venho adicionando ao longo dos anos. Decidi escrever canções no mesmo tom: curtas, melódicas e rítmicas, uma mistura de composições de cantores folk clássicos e canções com influências da América Latina e África”, afirmou.