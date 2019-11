Joss Stone vai regressar a Portugal no próximo ano. A cantora subirá ao palco da Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, no dia 5 de abril de 2020.

O concerto faz parte da digressão "Total World Tour". No Porto, a artista vai apresentar o seu último disco, de 2015, e recordar os seus principais sucessos, como "Right to be Wrong" ou "You Had Me".