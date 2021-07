A composição da melodia é da autoria do pianista americano Vincent Lyn e conta com a interpretação da cantora e compositora Melissa B. "Pelo espírito humanista e universal que este projeto defende, a capa e a imagem gráfica são assinadas pela reconhecida artista plástica portuguesa Joana Vasconcelos", explica o comunicado.

Para a artista plástica, "as artes visuais, como a música, podem ser veículos de paz, pelo que foi uma experiência especial, para mim, criar o desenho para a capa de 'Just Imagine People United', a convite de Nuno Olim Marote". "Tal como foi um privilégio sentir a sintonia no encontro com Vincent Lyn, através das artes marciais e da meditação: encontrar um homem admirável na sua entrega ao universo e aos outros. A sua serenidade e a sua generosidade transparecem através da sua música, a favor da paz", frisa Joana Vasconcelos.

Todas as receitas obtidas (20%, em termos de royalties e de 45% em front sales e ainda as receitas obtidas através de futuras campanhas de fundraising) com a comercialização desta canção a nível global revertem para o Fundo Give a Peace a Voice para a Cultura e Educação criado em Portugal e para serem aplicados exclusivamente em geografias estratégicas para a Give Peace a Voice, nomeadamente Vila Franca de Xira.

"Just Imagine People United" conta com o apoio institucional do Ministro de Estado, da Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira e do Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.

No passado dia 22 de julho, o single "Just Imagine – People United" foi submetido aos Grammy, na categoria de Best Global Music Performance. A canção foi ainda apresentada nos Global Music Awards e nos Hollywood Music In Media Awards.