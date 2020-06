No texto, a alegada vítima conta que o artista as convidou para ir a um hotel. "Levou-me para um dos quartos e pediu-me para não dizer nada a ninguém ou ficaria em sérios problemas legais", recorda. "Empurrou-me para a cama, puxou-me as cuecas e entrou à força. Fiquei sem fala, sentia-me inconsciente. Fui abusada sexualmente", frisou Danielle nas redes sociais.

Também nas redes sociais, outra mulher, que se apresentou com Kadi, revelou que foi violada pelo cantor há cinco anos, em maio de 2015, em Nova Iorque.

Depois dos comentários de Danielle se terem tornado virais, Justin Bieber negou todas as acusações. "Não há nenhuma verdade nesta história. Nunca estive naquele local", frisou, partilhando detalhes do local onde passou a noite.

"Todas as acusações de abuso sexual devem ser levadas muito a sério e é por isso que a minha resposta era necessária (...) Vou trabalhar com o Twitter e as autoridades e tomar as medidas necessárias", garantiu.