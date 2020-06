“Vários dos nomes que faziam parte do cartaz confirmado para a 26.ª edição do Super Bock Super Rock já assumiram o compromisso de participar nas datas marcadas para o próximo ano. Depois dos Foals, Local Natives e Boy Pablo, confirmam-se hoje, para o cartaz, também Kali Uchis, Slow J e Jungle em formato DJ set", refere a promotora Música no Coração num comunicado hoje divulgado.

O 26.º SBSR deveria acontecer este ano, de 16 a 18 de julho, na Herdade do Cabeço da Flauta, perto da Praia do Meco, em Sesimbra, mas foi adiado para 15, 16 e 17 de julho de 2021, por causa da pandemia da COVID-19.