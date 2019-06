Já na vertente programação “Off”, destacam-se as atuações de Camané e Mário Laginha, que levarão ao Claustro do Silêncio, no Mosteiro de Alcobaça, o projeto "Aqui está-se sossegado".

Na Sala dos Monges, a organização propõe um encontro entre a flauta de bambu de Rão Kyao e a voz e o pei pá (instrumento de cordas tipicamente chinês) de Lu Yanan, num concerto intitulado "Porto Interior".

O jazz de Madeleine Peyroux e da Big Band da Nazaré e a dança contemporânea são outras das vertentes da programação “Off” a marcar a edição 2019, que contempla igualmente a vertente “Júnior e Famílias” e espetáculos descentralizados por municípios da região e outros, mais distantes, onde se localizam monumentos cistercienses.

No caso da programação “Em Rede” regista-se este ano “um alargamento dos municípios parceiros chegando a programação a cidades como Évora, Marinha Grande, S. Pedro de Moel, Batalha, Peniche, Rio Maior e Leiria”, disse Rui Morais.

Já no que toca à “Rota de Cister”, o programa integra concertos no Mosteiro de Arouca, no Conventos das Bernardas (Lisboa), no Mosteiro do Lorvão (Penacova, Coimbra) e no Mosteiro de São Bento de Castris (Évora).

O grosso da programação mantém-se, como habitualmente, no Mosteiro de Alcobaça, onde terão lugar 21 dos 30 espetáculos no concelho, sendo os restantes descentralizados para o Mosteiro de Santa Maria de Cós (um dos mais ricos mosteiros portugueses femininos da Ordem de Cister) e para as freguesias de Pataias e da Benedita.

O Cistermúsica conta este ano com um orçamento de 276 mil euros, mais 36 mil euros que na edição anterior, “em resultado da maior contribuição dos outros municípios da rede e do aumento de patrocínios” que Rui Morais espera virem a suportar “50% dos custos anuais de realização daquele que é já o maior festival de música clássica do país”.

A expectativa da organização é que na edição 2019 o festival se alargue a novos públicos, “sobretudo mais jovens, e que atinja a meta dos 10 mil espectadores”.

O Cistermúsica nasceu em 1992 numa iniciativa da Câmara de Alcobaça, e é organizado, desde 2002, pela Banda de Alcobaça com a produção da Academia de Música de Alcobaça.

Conta com o apoio institucional da autarquia, da Direção-Geral das Artes e, desde 2015, com a Rota de Cister, ganhou dimensão nacional levando parte da sua programação principal ao património cisterciense edificado pelo país.