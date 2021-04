A residência artística "La Colección: mirada colonial”, da dupla constituída pela espanhola Laida Azkona e pelo chileno Txalo Tolosa, vai abordar “o passado colonial espanhol e como os europeus veem o outro”, recriando uma “nova ideia” de como a "Europa vê e organizou o mundo", explicou Ana Carvalhosa, da CRL – Central Elétrica, em entrevista à agência Lusa.

A residência artística faz parte de um projeto maior cujo objetivo é a criação da “La Colección, caja de herramientas documentales”, uma publicação performativa que investiga o passado colonial de Espanha, focando a sua atenção na ex-colónia da Guiné Espanhola, agora Guiné Equatorial, lê-se num comunicado de imprensa, que refere que a coleção "mergulhou nos arquivos gráficos, nunca publicados, do antigo Museu Etnológico e Colonial de Barcelona".

A apresentação da “La Colección: mirada colonial” acontece às 19:00 de segunda-feira, na CRL – Central Elétrica, na CACE (Centro de Apoio à Criação de Empresas) Cultural do Porto.

Ainda na segunda-feira, e porque a CRL quer assinalar a reabertura dos espaços culturais após novo período de confinamento, anunciando que com uma “programação especial, está agendado para as 20:30, a estreia do concerto multimédia “Duas Vozes”, pelo artista e compositor português Pedro Vilela e editado pela Lovers & Lollypops.

Em simultâneo aos dois momentos artísticos vai estar patente no mesmo espaço a instalação artística de multimédia “Travessia: primeiro acorde”, também de Pedro Vilela.

Pedro Vilela tem entrevistado brasileiros residentes na cidade do Porto ao longo dos últimos meses, recolhendo depoimentos e narrativas para a criação do espetáculo “Travessia”, um projeto associado da CRL – Central Elétrica, com estreia marcada para julho no âmbito do Cultura em Expansão.

Ana Carvalhosa avançou à Lusa que o dia da reabertura dos espaços culturais após novo período de confinamento vai ser também o dia para anunciar publicamente a CRL como fusão do projeto artístico Circolando com a Central Elétrica.

“CRL - Central Elétrica é o novo nome de um projeto artístico com um longo percurso de atividade. A afirmação de um centro de residências e criação transdisciplinar vem assumindo protagonismo no projeto artístico da Circolando, querendo-se que a Central Elétrica marque um novo início no nosso percurso. CRL reflete a fusão numa única sigla de CiRcoLando e Central”, explica.

A entrada na segunda-feira para a programação da CRL é gratuita, mas sujeita à lotação do espaço. A inscrição deve ser através do link: https://bit.ly/3s0S6HB.

A programação teve o apoio do Iberescena e da Câmara Municipal do Porto, acrescentou a organização.

De acordo com o novo “plano de desconfinamento” do Governo, anunciado a 11 de março, os teatros, auditórios, salas de espetáculos e cinemas podem reabrir a partir de 19 de abril, mas terão de encerrar às 22:00 durante a semana e às 13:00 aos fins de semana.