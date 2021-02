Não passou um ano desde que lançou o álbum "Papi Juancho" no final do verão de 2020, mas Maluma decidiu apresentar recentemente o seu novo trabalho que, segundo ele, nasceu de um retiro espiritual na Jamaica. Estrategicamente alinhado com o 28º aniversário do cantor, "#7DJ (7 Días En Jamaica)" foi lançado de surpresa em todas as plataformas de streaming, acompanhado de vídeos para cada música no YouTube.

Apesar de ser atualmente um dos principais nomes do Reggeaton, Maluma explora novas sonoridades neste novo álbum de apenas sete músicas, claramente inspirado por batidas tropicais, dancehall e reggae perfeitamente fundidas com música latina urbana.

De acordo com o cantor Colombiano, “aqueles sete dias na Jamaica chegaram num momento em que precisava de escapar e descomprimir. Voltei uma pessoa diferente, completamente inspirada e percebi que a música não é apenas o que eu faço, é parte de quem eu sou, como experimento e interpreto a vida”.

O resultado é um álbum diferente com a participação de artistas jamaicanos, incluindo Ziggy Marley, filho do lendário Bob Marley, que dá a sua voz a "Tonika", a música de abertura de "#7DJ". Também presente no álbum está a voz de Charly Black, jamaicano e cantor de reggae, que, na música intitulada "Love", partilha uma conversa com Maluma sobre um suposto amor que o cantor conheceu naquela ilha das Caraíbas.

Sim, apesar das claras mudanças de ritmo, o cantor não esqueceu as suas origens musicais urbanas. As letras continuam a expressar erotismo e sensualidade, com as contínuas e já habituais menções a mulheres e à vida de luxo de Maluma.

A revista Rolling Stone diz que "#7DJ" não é tão astuto como o álbum anterior do cantor. No entanto, parece que está a ter receptividade por parte dos fãs: todas as músicas do álbum alcançaram bastante mais de 1 milhão de visualizações no YouTube, principalmente "Água de Jamaica", o tema mais romântico do álbum que rapidamente fica na cabeça e tem potencial para ser um dos hits do próximo verão.

A capa do álbum é também ela diferente. O artista colombiado Federico Uribe, conhecido por usar materiais reciclados para fazer obras de arte, criou um retrato de Maluma a partir de restos de plástico que será leiloado e irá reverter a favor de organizações ambientais sem fins lucrativos.

"#7DJ" talvez não tenha canções que alcancem o sucesso de temas como "Hawai", "11PM" ou "Felices Los 4" mas é sem dúvida uma experiência musical que os amantes de música urbana devem conhecer. O álbum mostra uma interessante versatilidade do cantor, ao mesmo tempo que expressa a sua humilde admiração pela cultura musical da Jamaica de uma forma orgânica e criativa, sem esquecer as suas raízes latinas.