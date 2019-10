Dois anos depois, Lenny Kravitz volta a Portugal para um concerto na Altice Arena, em Lisboa. O espetáculo está marcado para o dia 25 de julho de 2020.

O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira, dia 16 de outubro, pela Everything Is New na Rádio Comercial.

Com fortes ligações aos soul, rock e funk dos anos 1960 e 1970, o compositor, produtor e multi-instrumentista já venceu consecutivamente quatro Grammys.